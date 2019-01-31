Депторг: новые правила для грузовиков не повлияют на поставки продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Введение новых правил выдачи разовых пропусков для большегрузов не приведет к перебоям с поставкой продуктов и грузов и повышению цен на них, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее ряд СМИ опубликовали коллективное письмо представителей союзов, объединяющих поставщиков, транспортников и ритейлеров, на имя Сергея Собянина с просьбой обсудить последствия постановления правительства города об изменении порядка оформления пропусков для грузовиков.
По словам Немерюка, эти сообщения похожи на спекуляцию. Глава ведомства уточнил, что время выдачи разовых пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, однако большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками, а получают их либо на квартал, либо на целый год.
"В настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов, и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска", – сказал он.
При этом, по словам Немерюка, департамент транспорта и департамент торговли и услуг готовы взаимодействовать по этому вопросу с представителями торговых сетей, уже намечены совещания. "Со многими из них мы уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло", – добавил он.
Глава ведомства рассказал, что возможностью получить разовый пропуск в срок до восьми часов с момента подачи заявки воспользовались две тысячи владельцев грузовых автомобилей, и этого количества более чем достаточно, чтобы обеспечить транспортными услугами город в два раза больше по размеру, чем Москва.
В департаменте транспорта также сообщили, что перебоев с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет.
Прокомментировал сообщения СМИ и Сергей Собянин. По его словам, панические слухи о перебоях с завозом продуктов в столицу не имеют под собой никаких оснований. Пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно.
Новые правила оформления пропусков начали действовать в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.
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