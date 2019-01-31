Проблем с доставкой продуктов не предвидится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве не будет перебоев с доставкой продуктов или грузов. На данный момент действует 76 тысяч годовых пропусков для логистических компаний.

"Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тысяч годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов и все постоянно работающие логистические компании имеют именно постоянные пропуска", – говорится в сообщении Московского транспорта в Twitter.

Как уточняется, две тысячи владельцев грузовых автомобилей получили разовый пропуск в срок до восьми часов.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками.

Новые правила оформления пропусков начали действовать в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Как и прежде, движение грузовиков ограничено с 06:00 до 22:00. В частности, автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК; для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД. Согласно новым правилам, эти ограничения действуют в течение всего года.