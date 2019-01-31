Слухи о перебоях с завозом продуктов не имеют под собой никаких оснований – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

‪Панические слухи о перебоях с завозом продуктов в столицу не имеют под собой никаких оснований, сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

По словам мэра, пропусков на машины для завоза в магазины и торговые сети более чем достаточно. Более того, он подчеркнул, что новые правила мало чем отличаются от тех, что были.

"‬Единственное – дают возможность обеспечить более действенный контроль. Не всем это нравится, но без этого на дорогах будет хаос. Тем не менее готовы к нормальному диалогу со всеми заинтересованными сторонами", – заключил Собянин.

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что ужесточение правил передвижения грузовых автомобилей по Москве грозит подорожанием продуктов и перебоями с их поставками. Департамент торговли и услуг, а также департамент транспорта опровергли данное сообщение.

Как сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, введение новых правил выдачи разовых пропусков для большегрузов не может повлиять на стоимость продуктов и их поставки в Москву. Он уточнил, что время выдачи разовых пропусков увеличилось с 3 до 8 часов, однако большинство ритейлеров не пользуются разовыми пропусками, а получают их либо на квартал, либо на целый год. Глава ведомства добавил, что со многими представителями торговых сетей уже переговорили, никаких вопросов и опасений ни у кого не возникло.

В департаменте транспорта добавили, что на данный момент действует 76 тысяч годовых пропусков для логистических компаний, и все они имеют постоянные пропуска.

Новые правила оформления пропусков начали действовать в Москве с 14 января 2019 года. Разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство можно получить не более двух раз в месяц. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.

Как и прежде, движение грузовиков ограничено с 06:00 до 22:00. В частности, автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) и по ТТК; для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД. Согласно новым правилам, эти ограничения действуют в течение всего года.