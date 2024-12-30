Победитель конкурса по очистке мандаринов в Москве получит 1 млн руб

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Победитель конкурса по очистке мандаринов единой полоской, который организуют в столице в рамках проекта «Зима в Москве», получит миллион рублей, рассказали на сайте Мосгорпарка.

Соревнование пройдет в московских парках со 2 по 8 января. Участников ждет два этапа – отборочный и финальный. Первый будет длиться пять дней в саду Эрмитаж, Парке Горького и усадьбе Воронцово. Финальный, в свою очередь, состоится 8 января в "Сокольниках".

Как пояснили в пресс-службе, каждый парк будет сам ежедневно определять победителей, которые получат жетон на участие в финале. В первых трех зонах отдыха состоится по 10 конкурсов, результаты с которых можно будет узнать на Доске лидеров. Там же укажут имена, время и длину кожуры каждого победителя. Причем время на очистку ограничено одной минутой.

Кроме того, в эти же даты в столичных парках также пройдет соревнование по распутыванию новогодних гирлянд. Для него будут использованы гирлянды одинаковой длины, 3-4 метра, и из одинакового материала. Таким образом все участники будут в одинаковых условиях.

Каждая гирлянда будет иметь 3-4 узла одинакового типа и сложности. Еще все гирлянды будут сворачиваться в рулоны одинакового размера и укладываться в прозрачные пакеты. Участникам придется разматывать гирлянду на скорость, стараясь устранить все узлы и избегать новых запутываний.

Вместе с тем представители столичного бизнеса организовали множество мероприятий в рамках проекта "Заходи на огонек!". "Зима в Москве" дарит жителям и гостям столицы возможность получить бонусы, скидки на товары и услуги и бесплатные посещения активностей.

Так, в воскресенье, 29 декабря, для юных гостей от 1,5 до 10 лет состоится занятие по созданию елочной игрушки в виде снеговика. Оно пройдет в детском центре развития Children Logos.

