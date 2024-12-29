Продлен прием заявок на конкурс "Грант 100 первым" проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Прием заявок на конкурс "Грант 100 первым", который проводят в рамках проекта "Зима в Москве", продлен до 24 января. Соответствующая информация появилась на портале мэра и правительства столицы.

Большое количество бизнесменов заинтересованы в компенсации затрат на новогоднее оформление. Так, им могут выделить до двух миллионов рублей за украшение фасадов, витрин и прилегающей территории своих организаций. При этом сумма не должна превышать 50% от уплаченных налогов и сборов в столичный бюджет.

Кроме того, Москва готова компенсировать расходы на покупку и доставку декора, разработку проекта оформления и монтаж элементов.

Подать заявку на участие могут те, кто имеет статус ИП или юридического лица не менее года и регулярно оплачивает налоги, а также обладает правом собственности или пользования на то помещение, где находится бизнес. Также существуют определенные требование к самому помещению – оно должно быть на первом этаже и нужно, чтобы его было видно с улицы.

К участию приглашаются представители торговли, сферы услуг, гостиничного и ресторанного бизнеса. Для этого они должны оформить в новогодней тематике больше одного элемента.

Также в Москве проводится конкурс на лучшее праздничное оформление нежилого объекта, заявки принимаются до 30 января. Здесь продемонстрировать свои творческие способности могут студенты архитектурных вузов, дизайнеры и другие креативные личности, а также творческие коллективы. Будут объявлены победители в трех номинациях:

"Лучший проект оформления витрин и входных групп";

"Лучший проект оформления здания";

"Лучший проект оформления общественных пространств".

Конкурсанты должны показать чертежи проекта, а также объяснить спецификацию материалов и элементов декора. Автор лучшего проекта получит три миллиона рублей, за второе место дают два миллиона рублей, а за третье – один миллион рублей.

Боле подробную информацию о конкурсах можно узнать здесь.

Вместе с тем представители столичного бизнеса организовали множество мероприятий в рамках проекта "Заходи на огонек!". "Зима в Москве" дарит жителям и гостям столицы возможность получить бонусы, скидки на товары и услуги и бесплатные посещения активностей.

Так, в воскресенье, 29 декабря, для юных гостей от 1,5 до 10 лет состоится занятие по созданию елочной игрушки в виде снеговика. Оно пройдет в детском центре развития Children Logos.

