Противоаварийные работы начались в здании комбината газеты "Правда"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты приступили к противоаварийным работам в здании комбината газеты "Правда". Оно долгое время не эксплуатировалось, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В 2006 году комбинат пострадал от пожара. В этом году у объекта появился новый владелец, который инициировал научно-исследовательские работы и разработку проекта реставрации.

"Специалистам предстоит разобрать деревянные конструкции аварийных участков перекрытий и перегородок, при необходимости промаркировать и складировать ценные элементы. Параллельно продолжится разработка проекта реставрации и приспособления комбината", – отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Здание комбината газеты "Правда" возвели в 1931–1937 годах по проекту архитектора Пантелеймона Голосова в стиле конструктивизма. Во времена СССР здесь располагались редакции "Комсомольской правды", "Советской России" и "Сельской жизни".

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что подошла к концу реставрация Саввинского подворья на Тверской улице. Для восстановления здания 1907 года постройки привлекались свыше 150 специалистов. Рабочие привели в порядок декор как внутри, так и снаружи дома.

