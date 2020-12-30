Бригады МОЭК и Мосэнерго будут круглосуточно дежурить в новогодние праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

МОЭК и Мосэнерго перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники, сообщает пресс-служба МОЭК.

Компании предприняли меры для обеспечения надежного снабжения потребителей Московского региона электроэнергией, теплом и горячей водой. В МОЭК круглосуточное дежурство несут 42 аварийно-ремонтные бригады.

Оперативный персонал МОЭК и Мосэнерго прошел необходимое обучение при действиях в случае возникновения нарушения теплоснабжения, отметили в пресс-службе.

Ранее заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы будут работать в усиленном режиме в период новогодних праздников – с 31 декабря по 10 января. На круглосуточном дежурстве будут находиться 1,5 тысячи аварийных бригад.