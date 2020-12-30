Москвичей поздравят с Новым годом анимированными открытками на фасадах зданий

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

С 26 декабря на фасадах нескольких столичных зданий появятся фундаментальные открытки для поздравления горожан с Новым годом. Посмотреть их можно на сайте и на огромном светодиодном экране, расположенном на фасаде Цифрового делового пространства, до 10 января 2021 года.

Праздничное настроение горожанам подарят Цифровое деловое пространство, "Красный Октябрь", памятник-монумент Покорителям Космоса на ВДНХ, особняк Арсения Морозова, сталинская высотка на Кутузовском проспекте и жилые дома на Октябрьском Поле.

"Чтобы отдать дань "домашнему" 2020 году, в канун Нового года мы решили поздравить москвичей "ожившими" открытками, главными героями которых стали узнаваемые архитектурные объекты. Помните: волшебство уже в городе!" – рассказали организаторы проекта.

Работы были созданы студентами Московской школы кино и объединены в новогодний проект специалистами Цифрового делового пространства и экспериментальной площадки "Старт Хаб" на "Красном Октябре".

Кроме того, все желающие смогут принять участие в новогоднем челлендже "#Фундаментальная_открытка". Для участия в нем достаточно "оживить" и выложить на своей странице в инстаграме изображение любимого дома с хештегом проекта. Лучшие открытки станут частью новогоднего проекта в следующем году.