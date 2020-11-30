Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в московском фитнес-клубе Paris Life

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
Эксперты Роспотребнадзора проверили соблюдение мер, направленных на профилактику распространения коронавируса, в фитнес-клубе Paris Life на севере столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста-эксперта столичного управления Роспотребнадзора Шамиля Мустафаева.
По его словам, в фитнес-клубе по адресу улица Лобненская, дом 4а, нарушений обнаружено не было. В ведомстве отметили, что у сотрудников есть средства индивидуальной защиты, оборудование в зале расставлено с учетом требований по соблюдению соцдистанции. В спортивном учреждении есть запас средств для дезинфекции.
"Организован входной контроль, проводится термометрия сотрудников и посетителей, проводится обеззараживание воздуха, помещений и поверхностей, установлены рециркуляторы в местах массового скопления людей", – подчеркнул Мустафаев.
Он добавил, что никаких санкций в отношении клуба применено не будет.
Ранее стало известно, что более 174 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима выявили в Москве с начала осени.
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