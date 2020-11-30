В столице не планируется закрывать фуд-корты в ТЦ

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Фуд-корты в столичных торговых центрах дополнительно проверят на соблюдение антиковидных мер, их работу ограничивать власти не планируют, заявил ТАСС руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Сотрудники департамента и Роспотребнадзора проводят проверки соблюдения антикоронавирусных мер в торговых центрах, в том числе на фуд-кортах", – сообщил он.

По словам Немерюка, специалистами был выявлен ряд нарушений, но планов по закрытию фуд-кортов в торговых центрах нет – предпринимателям напомнят о правилах соблюдения эпидбезопасности работников и гостей ТЦ.

Глава департамента подчеркнул, что закрытие фуд-кортов негативно скажется на прибыли торговых центров.

Ранее столичные власти порекомендовали магазинам, фуд-кортам и сетям быстрого питания ввести систему чекинов с помощью QR-кода. Такие требования не являются обязательными. При их отсутствии не предусмотрены какие-либо штрафные санкции.

Систему чекинов впервые ввели в ночных заведениях города 19 октября. Посетителей и сотрудников обязали регистрировать номер телефона, чтобы в случае контакта с носителем COVID-19 оперативно получать оповещение.