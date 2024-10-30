Два пожарных депо построили на территории ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ТиНАО закончились работы по возведению двух современных пожарных депо на четыре машино-места каждое. Строительство велось в рамках программы "Безопасный город", сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил вице-мэра, новые депо появились в поселке Первомайское Филимонковского района и деревне Никульское в Щербинке. Их общая площадь – 5,3 тысячи квадратных метров. В данный момент оформляется разрешительная документация и устанавливается оборудование.

Также, уточнил Ефимов, в 2024 году построили здание пожарного отряда на два машино-места в деревне Рассудово района Бекасово. Таким образом, в ТиНАО появятся три пожарных депо в общей сложности на 10 машино-мест.

Объекты оснащены учебно-тренировочными башнями со скалодромом, спортплощадками, учебными пожарными гидрантами. Также на территории депо есть здания газовых котельных и склады материалов. Каждое вместило в себя помещения для пожарной техники и ее обслуживания, пункт связи, комнаты отдыха и приема пищи, учебные классы, тренажерный зал, кабинет фельдшера с процедурной. Ко всем спецобъектам построены подъездные дороги.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что возведение двух пожарных депо на восемь машино-мест контролировалось инспекторами ведомства. Всего прошло 20 выездных проверок. Специалисты выполнили комплекс лабораторно-интрументальных исследований для оценки качества работ и применяемых материалов.

В ТиНАО сейчас строятся еще два здания для пожарных отрядов в районе Коммунарка – в поселке Воскресенское и деревне Картмазово. Строительные работы планируется закончить в следующем году, указал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Ранее на территории поселения Щаповского в ТиНАО начал работать новый пожарно-спасательный отряд. Зона его выезда охватывает 18 деревень, одно село и 58 садоводческих товариществ поселения. Численность состава превышает 80 человек.