Проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате в Москве находится в разработке

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

Проект реставрации объекта культурного наследия Москвы – ресторана "Прага" на Арбате – пока находится в разработке. Об этом сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

"Если говорить о ресторане "Прага", то насколько я знаю, мы видели только концепцию этого проекта. Проект в настоящее время пока разрабатывается", – передает ТАСС слова Емельянова.

По данным Мосгорнаследия, реконструкция ресторана займет 3–4 года.

Летом 2022 года в Москомстройинвесте одобрили проект реставрации ресторана "Прага". После реставрации суммарная поэтажная площадь объекта составит более 16,1 тысячи "квадратов". На территории предусмотрена парковка на девять машино-мест.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что инвесторы с начала 2023 года взяли в аренду два исторических дома конца XIX века в центре и на юго-востоке Москвы по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

По его словам, победители аукциона должны будут отреставрировать дом площадью свыше 800 квадратных метров в Большом Афанасьевском переулке, где жил известный скульптор Николай Андреев, а также деревянный дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке площадью более 530 "квадратов".

Проект реставрации ресторана "Прага" на Арбате находится в разработке