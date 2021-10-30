Уличное освещение и архитектурную подсветку в Москве перевели на зимний режим работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о переводе уличного освещения и архитектурной подсветки в столице на зимний режим работы.

Представитель мэрии напомнил о сокращении светового дня, что требует запуска нового расписания.

"Уличные фонари и архитектурно-художественную подсветку зданий теперь включают раньше, а выключают позже. Если 30 июня продолжительность их работы составляла пять часов, то к 30 октября она увеличивается почти в три раза – до 14 часов 4 минут", – заявил Бирюков.

Заммэра добавил, что диспетчеры центра управления сетями АО "ОЭК" отслеживают реальную освещенность в городе. Информация поступает в систему за счет специальных датчиков. Расписание может быть скорректировано, в том числе в связи с ухудшением погодных условий.

Также Бирюков рассказал о формате работы архитектурной подсветки. Запускается она одновременно с наружным освещением, но отключается в разное время. Позднее всего – в 3 часа ночи – гаснут фонари на мостах в центральной части города.

Ранее в комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о консервации фонтанов перед наступлением зимы. Все скульптурные группы очищены от воды и мусора и подготовлены к холодному периоду.