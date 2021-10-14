Собянин заявил, что уровень освещенности Москвы позволяет видеть город из космоса

14:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Уровень освещенности Москвы за последние годы был увеличен в 1,5 раза, благодаря чему столицу теперь можно увидеть из космоса, заявил Сергей Собянин во время сессии на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
"Сегодня Москву из космоса видно, один из самых освещенных городов мира. При этом дополнительные затраты энергетики были ноль. То есть мы тратим на освещение города столько же электроэнергии, сколько и 10 лет тому назад", – приводит слова мэра Агентство "Москва".
Собянин отметил, что увеличение освещенности Москвы делает ее более удобной для горожан и бизнеса.
Ранее сообщалось, что за последние восемь лет уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца. Концепция "Золотое кольцо", предусматривающая архитектурно-художественное освещение одной из главных магистралей столицы, реализуется с 2013 года.
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