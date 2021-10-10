За 8 лет уникальная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца

15:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы
За последние 8 лет уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отмечают, что концепция "Золотое кольцо", предусматривающая архитектурно-художественное освещение одной из главных магистралей столицы, реализуется с 2013 года.
"В темное время суток нижняя часть строений залита привычным глазу горожан белым светом, а верхние этажи – золотым. Для создания этого эффекта на светильники устанавливаем специальные фильтры. Сегодня ими оборудованы 263 здания", – добавили в комплексе городского хозяйства.
Такая подсветка подчеркивает уникальные особенности каждого здания, создавая при этом единый световой образ исторических построек, полагают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в столице в рамках программы капремонта обновили более 20 жилых домов, выполненных в стиле модерн. В число отремонтированных объектов вошли особняк Ольги Кирьяковой, а также доходные дома Скопника, Пиотровича, Голубицкой и доходный дом в Пожарском переулке.
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