За 8 лет уникальная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние 8 лет уникальная архитектурно-художественная подсветка украсила более 260 зданий Садового кольца, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве отмечают, что концепция "Золотое кольцо", предусматривающая архитектурно-художественное освещение одной из главных магистралей столицы, реализуется с 2013 года.

"В темное время суток нижняя часть строений залита привычным глазу горожан белым светом, а верхние этажи – золотым. Для создания этого эффекта на светильники устанавливаем специальные фильтры. Сегодня ими оборудованы 263 здания", – добавили в комплексе городского хозяйства.

Такая подсветка подчеркивает уникальные особенности каждого здания, создавая при этом единый световой образ исторических построек, полагают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в столице в рамках программы капремонта обновили более 20 жилых домов, выполненных в стиле модерн. В число отремонтированных объектов вошли особняк Ольги Кирьяковой, а также доходные дома Скопника, Пиотровича, Голубицкой и доходный дом в Пожарском переулке.

