"Вафельницу" нанесут еще на два перекрестка в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
"Вафельную" разметку нанесут по просьбе жителей еще на два перекрестка в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замруководителя столичного Центра организации дорожного движения Александра Ходакова.
Ходаков отметил, что по результатам встреч с жителями в городе уже установили два комплекса фотовидеофиксации, изменили режим работы 12 светофоров, обустроили три пешеходных перехода, организовали заезд во двор и дополнительные места для парковки на пяти улицах.
Также введен запрет на парковку грузовиков вблизи жилых домов на трех улицах. Два предложения направлены в Москомархитектуру (по поводу строительства новых разворотов) и два в префектуры (об обустройствe тротуаров). Устранены недостатки установки трех дорожных знаков.
Замглавы ЦОДД напомнил, что сейчас в Москве функционируют более 100 "вафельниц". Они расположены на загруженных перекрестках, где часто возникают заторы. До этого момента разметка вводилась по инициативе специалистов ЦОДД.
Такая разметка помогает автомобилисту визуально, не выезжая на перекресток, определить его границы. Дальше водитель должен самостоятельно спрогнозировать, сможет ли он продолжить движение в прямом направлении, не создавая помех для других участников движения.
Изменения в правилах дорожного движения вступили в силу в 2017 году. С марта текущего года в качестве эксперимента на пересечении Садового кольца и Орликова переулка началась фиксация нарушения ПДД на "вафельнице". Штраф – 1 тысяча рублей.
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