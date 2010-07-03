Праздничную подсветку включат на Новом Арбате в честь Дня народного единства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничную архитектурно-художественную подсветку включат на домах-книжках в честь Дня народного единства, сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

Помимо этого, на медиафасадах домов 8 и 28 по улице Новый Арбат и на медиафасаде Центрального телеграфа будут транслировать тематические праздничные видеоролики.

1 ноября Москву украсят 400 праздничных плакатов, выполненных в едином фирменном стиле с хештегом #мыедины. Плакаты будут размещены на городских билбордах, остановках наземного транспорта и афишных стендах.

Помимо этого, 7 ноября к 78-й годовщине первого военного парада на Красной площади, для проведения торжественного марша оформят саму площадь.

Трехдневные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства, напомнили в Роструде. Отдыхать граждане будут с 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня праздника.