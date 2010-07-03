Ненастная погода не повлияла на турпоток в Москву

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ненастная погода, накрывшая столичный регион, практически не повлияла на спрос со стороны туристов.

"Мы замечаем, что понятие ярко выраженной туристической сезонности в Москве пропало", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе столичного комитета по туризму.

В праздничные дни традиционно увеличивается загруженность гостиниц и отелей.

"Средняя загрузка столичных гостиниц составляет 77 процентов, а в праздничные дни и в период крупных событий, таких, например, как День города или новогодние каникулы, она возрастает до 90 процентов и более", – резюмировали в комитете.

Ранее столичные гиды-переводчики назвали самые популярные туристические места Москвы с точки зрения иностранных гостей. В опросе приняли участие экскурсоводы, владеющие английским, французским и португальским языками. По их свидетельствам, наибольшей популярностью у гостей Москвы пользуются Кремль и исторический центр мегаполиса. Туристов часто водят по Красной, Пушкинской, Театральной, Манежной и Биржевой площадям. Особый интерес для иностранцев представляет московская архитектура.

Москву признали одним из самых популярных туристических направлений осени, согласно исследованию Ассоциации туроператоров России (АТОР). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Золотое кольцо, Казань и Калининград.

