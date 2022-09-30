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Москва 24

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21:19

Движение в центре Москвы частично возобновили

городперекрытия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В центре Москвы начали возобновлять движение после ранее введенных ограничений. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что движение уже открыто:

  • на Москворецкой набережной;
  • на Кремлевской набережной;
  • на Кадашевской набережной;
  • на Овчинниковской набережной;
  • на Большом Устьинском мосту.

Также сняли ограничения на Котельнической и Гончарной набережных, Пятницкой улице, Большой Ордынке. Кроме того, возобновилось движение с Новой площади в сторону Москворецкой набережной.

Ранее сообщалось, что движение ограничат в районе Нижегородской улицы и Рязанского проспекта с 18 сентября по 2 октября из-за ремонтных работ. Уточнялось, что для автомобилистов сохранится по одной полосе для движения в каждом направлении.

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