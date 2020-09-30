Движение в центре Москвы ограничат 1 и 8 октября из-за кинофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение в Москве перекроют 1 и 8 октября из-за проведения Московского Международного кинофестиваля, сообщает информационный центр транспортного комплекса города Москвы.

С 16:00 до 23:59 нельзя будет проехать по участку Большого Путинковского переулка – от Нарышкинского проезда до Тверской улицы. Полностью перекроют движение на участке улицы Малой Дмитровки – от Настасьинского переулка до Страстного бульвара.

Также в период с 22:00 30 сентября до 23:59 1 октября и с 22:00 7 октября до 23:59 8 октября ограничат движение на участке Большого Путинковского переулка – от Малого Путинковского переулка до улицы Малой Дмитровки.

Из-за ремонта трамвайных путей на улице Шаболовке ограничат движение с 3 октября по 25 ноября. С 8:00 до 20:00 будет частично ограничено движение по одной полосе в каждом направлении. В остальное время запланировано поэтапное занятие одной полосы.

Ранее участок Волоколамского шоссе в Москве перекрыли с 26 сентября 2020 года по 30 декабря 2021 года в связи с реконструкцией участка дороги. Полное перекрытие затронуло участок от владения 77 до владения 112.