Сезон работы фонтанов на ВДНХ завершится 1 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На ВДНХ сезон работы всех 23 фонтанов завершится 1 октября. После отключения фонтанов специалисты приступят к их консервации, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

"В этом году посетителей радовали не только легендарные "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос", но и работавшие первое лето фонтаны у павильона № 14 "Республика Азербайджан" и сухой фонтан у павильона № 31 "Геология", – говорится в сообщении.

Как отмечается, специалистам предстоит слить воду, промыть чаши, демонтировать насадки и установить заглушки, снять шаровые краны и светильники, прочистить водозаборное оборудование, а также продуть трубопроводы.

"Зимой будет проведено плановое обслуживание насосного и электромеханического оборудования фонтанов в рамках подготовки к следующему сезону", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют памятник "Солнечная система", который находится на Аллее космонавтов в районе ВДНХ. Монумент не раз становился объектом хулиганских действий. За 12 лет его существования планеты неоднократно оставались без бронзовых орбит, а в 2020 году "Солнечная система" потеряла большую часть элементов.

Реставрация пройдет в несколько этапов и продлится до второй половины 2021 года. Восстановление будет начинаться с лепки из пластилина моделей орбит по сохранившимся чертежам и фотографиям. Сразу после этого с вылепленных моделей снимут силиконовые формы, по которым и отольют бронзовые элементы. Позднее их восстановят на прежнее место.

