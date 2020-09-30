Фитнес-клубу "С.С.С.Р" грозит штраф за нарушение масочного режима

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В фитнес-клубе сети "С.С.С.Р." на улице Верейской на западе столицы выявили нарушение масочно-перчаточного режима, сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управления Роспотребнадзора по Москве Татьяна Косычева.

По ее словам, осмотр проводили сотрудники Роспотребнадзора и Объединения административно-технических инспекций.

"По результатам осмотра был выявлен ряд нарушений – в частности по соблюдению масочного режима, отсутствию бактерицидных облучателей в части помещений", – заявила Косычева.

Она отметила, что будет решаться вопрос о возбуждении административных дел.

"Административная ответственность на юридических лиц – штраф в размере до 500 тысяч рублей, на должностных – до 100", – добавила Косычева.

Ранее сообщалось, что по предписанию столичного Роспотребнадзора за нарушения в соблюдении мер профилактики коронавируса в Москве закрыты шесть салонов красоты. Как уточнялось, были проверены 295 салонов и парикмахерских, в 29 из них были обнаружены нарушения. Чаще всего нарушения были связаны с отсутствием масок и перчаток у сотрудников. Также в некоторых салонах не было антисептиков, ультрафиолетовых облучателей. Кроме того, был нарушен режим уборки помещений.

