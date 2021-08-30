Дни открытых дверей пройдут в экоцентрах и на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 1 по 5 сентября в различных экоцентрах и на природных территориях Москвы пройдут дни открытых дверей. Об этом сообщает пресс-служба Мосприроды.
"Мосприрода приглашает на дни открытых дверей ко Дню знаний. С 1 по 5 сентября можно посетить экоцентры и природные территории, ознакомиться с различными эколого-просветительскими программами, среди которых тематические кружки, лекции, мастер-классы, викторины и игры для посетителей самых разных возрастов", – говорится в сообщении.
Все мероприятия можно посетить бесплатно. Однако организаторы предупредили, что в группах есть ограничения по количеству человек. Более подробное описание кружков и мастер-классов опубликовано на сайте Мосприроды.
В июле специалисты приступили к возведению нового экоцентра в пойме реки Чермянки в Москве. В строительстве и оформлении предпочтение отдадут природным материалам, прежде всего дереву. А частичное витражное остекление позволит естественному свету проникать в здание.
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