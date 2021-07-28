Нифантьев предложил создать специальные экокарты округов в Москве

Фото: Галина Бродская
Член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев предложил создать для всех округов Москвы экокарты, чтобы сориентировать жителей, куда они могут сдавать использованные батарейки, пластиковые крышки, стеклянные бутылки и другие виды бытовых отходов.
"О пунктах приема различных видов бытовых отходов экоактивисты, как правило, узнают из чатов, в которых общаются, но большинство горожан не погружены в экотематику и не подозревают о существовании таких пунктов, если те не находятся в местах с большой проходимостью. При этом многие жители столицы с радостью присоединились бы к экодвижению, если бы знали, как простыми действиями помочь окружающей среде, имели под рукой понятный алгоритм", – отметил он.
Экокарты позволят привлечь в ряды экоактивистов и неравнодушных граждан. На них будут обозначены пункты приема самых разных бытовых отходов, которые пойдут в утилизацию или в переработку, чтобы обрести вторую жизнь.
"Главное преимущество такой карты – ее привязка к территории. Возможно, человек не знает, что пункт приема находится в соседнем доме. К примеру, в Южном округе есть экоцентр "Собиратор" в Царицыне, куда со всего города свозят винные пробки, диски и другие виды бытовых отходов. Также специальные экобоксы для нескольких видов отходов установлены в торговом центре "Эльбрус", – добавил Нифантьев.
По его словам, экоактивисты должны подробно рассказывать о процессе переработки. Такая разъяснительная работа с приведением цифр позволит укрепить их доверие к переработке.
Ранее в июне член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил, что приоритетом для политиков должны быть интересы и благосостояние каждого жителя страны.
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