Разворотнева: москвичи добились строительства культурно-спортивного центра в Печатниках

Фото: Екатерина Бибикова
Советник мэра Москвы по вопросам ЖКХ, член экспертного совета уполномоченного по правам человека в столице Светлана Разворотнева сообщила, что москвичи добились строительства нового культурно-спортивного центра в Печатниках.
Отмечается, что объект культурно-спортивного центра "Печатники" планируют построить по адресу улица Полбина, владение 37, до 2024 года.
"По информации, полученной от Департамента градостроительной политики города Москвы, проектирование объекта начнется после внесения его в Адресную инвестиционную программу столицы на 2020–2023 годы. <...> Уверена: необходимость строительства новых спортивно-досуговых комплексов поможет решить проблему и предоставит подрастающему поколению все необходимые возможности для всестороннего развития", – уточнила Светлана Разворотнева.
По словам Разворотневой, сейчас подрастающему поколению в этом районе не хватает творческих кружков и спортивных секций с хорошими преподавателями и всем нужным инвентарем в шаговой доступности от мест их проживания.
Тогда москвичи просили властей вернуть в район досуговый центр, который располагался на улице Полбина, доме 9, корпусе 3, он был демонтирован из-за строительства нового объекта улично-дорожной сети. Так, советник мэра столицы передала ему обращения жителей, под которыми они собрали более 2 000 подписей. Власти быстро рассмотрели данный вопрос, так как снесенный в прошлом году культурно-спортивный комплекс был объектом первостепенной важности для района.
Как отметила директор ГБУ КСЦ "Печатники" Ирина Лопотынская, жители района с нетерпением ждут появления нового досугового комплекса, так как на старом объекте проводились все важные для района мероприятия и реализовывался ряд социально важных районных и окружных проектов, а также проводилась большая работа по пропаганде здорового образа жизни среди юного поколения и родителей.
Ранее главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац призвала решать проблемы досуговой сферы в ВАО с учетом запросов жителей. Она отметила, что Москва сейчас ведет планомерную работу по развитию дополнительного образования.
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