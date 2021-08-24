Разворотнева поддержала инициативу Толстого о дополнительной помощи многодетным семьям

Фото: Александр Чикин

Помощник уполномоченного по правам человека в Москве Светлана Разворотнева поддержала инициативу кандидата в депутаты Госдумы по 199-му округу Петра Толстого о дополнительной помощи многодетным семьям.

"Есть очень важные нововведения. Например, с июля начался прием заявлений для будущих мам, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет", – отметила Разворотнева.

Ранее Петр Толстой часто говорил о необходимости принятия единого закона о многодетных семьях, который закрепит права и льготы многодетных по всей стране.

"Нужно создать целую систему поддержки многодетных: это и помощь с обеспечением детей всем необходимым, и расширение гарантий государства по их обучению, и забота о самих женщинах, проходящих через все тяготы беременности и воспитания детей. Так что сделать предстоит еще многое", – уточнил Толстой.

По словам Разворотневой, следует уделить большее внимание решению проблем многодетных семей в помощи с жильем. Она отметила, что одним из главных условий рождения детей является наличие собственного просторного дома.

Толстой уточнил, что помочь многодетным семьям можно, если ввести нулевую ставку по ипотеке на приобретение жилья.

Ранее в Госдуме предложили возвращать многодетным родителям плату за обучение в вузе. Депутат Василий Власов напомнил, что поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости являются одними из наиболее приоритетных задач, обозначенных перед государством. По его словам, такой механизм может стать весомым стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, поскольку с его помощью семейный бюджет может пополниться значительными средствами.