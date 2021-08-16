В Госдуме предложили возвращать многодетным родителям плату за обучение в вузе

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением реализовать в России механизм возврата многодетным родителям денег, потраченных ими на обучение в вузах. Об этом сообщает RT.
Парламентарий напомнил, что поддержка семей с детьми и стимулирование рождаемости являются одними из наиболее приоритетных задач, обозначенных перед государством.
"В связи с этим прошу вас оценить возможность реализации механизма возврата гражданам средств, затраченных на получение образования в среднеспециальных или высших учебных заведениях, при условии приобретения гражданином статуса многодетного – родителя трех или более детей – до наступления возраста 35 лет", — говорится в письме.
По словам Власова, такой механизм может стать весомым стимулом для молодых семей в вопросе рождения детей, поскольку с его помощью семейный бюджет может пополниться значительными средствами.
Ранее Власов предложил отменить ежемесячную родительскую плату за услуги муниципальных детских садов. Парламентарий в письме на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова отметил, что Конституция гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.
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