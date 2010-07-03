Соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Парке Горького

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Второй день международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ на Кубок президента России пройдет 31 августа в акватории Москвы-реки в Парке Горького, сообщает пресс-служба парка.
Состязания на дистанции 200 метров будут продолжаться с 10:00 до 20:00. Церемония открытия состоится в 14:40 на Пушкинской набережной, ведущим выступит Дмитрий Губерниев. Специальные гости мероприятия – Артур Беркут и группа "Рондо".
Соревнования пройдут в одиночках, в смешанных двойках и четверках. Помимо обязательных 12 олимпийских дисциплин гребли на байдарках и каноэ, в программу включат заезды гребцов-паралимпийцев, заезды на лодках "Дракон", игры канополо и выступления спортсменов каноэ-фристайла.
Участниками станут российские спортсмены – финалисты чемпионата России 2019 году. Среди них олимпийские чемпионы Юрий Постригай и Александр Дьяченко, бронзовые призеры Олимпийских игр Роман Аношкин и Илья Первухин, чемпионы мира Василий Погребан, Виктор Мелантьев, Павел Петров, Михаил Павлов и Ксения Курач, чемпионы Европейских игр 2019 года Артем Кузахметов, Александр Сергеев, Олег Гусев и Виталий Ершов, а также известные гребцы из разных стран.
30 августа в Московском городском гольф-клубе открылся турнир по гольфу на Кубок мэра Москвы. Состязание будут проходить в течение двух дней. На первой части выступит порядка 50 человек, еще 50 человек – на следующий день. В завершение последнего дня состоятся церемония награждения и небольшой праздничный ужин.
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