Финал Кубка мира по стрельбе из лука пройдет в "Лужниках"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном спорткомплексе "Лужники" пройдет финал Кубка мира по стрельбе из лука. Это станет самым крупным соревнованием в данном виде спорта со времен Олимпиады 1980 года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва в этом году присоединится к списку городов-организаторов этапов Кубка мира по стрельбе из лука: Медельину, Шанхаю, Анталии и Берлину", – говорится в сообщении.

Как отмечается, открытие турнира пройдет 6 сентября на Престижной аллее "Лужников".

Соревнования будут проходить под эгидой Международной федерации стрельбы из лука (World Archery). Мировая кубковая серия проходит уже на протяжении 14 сезонов. В прошлом году финал состоялся в Самсуне (Турция).

В ГУМе с 1 по 20 сентября будет проходить выставка, посвященная истории стрельбы из лука. Москвичи и гости города смогут увидеть исторические луки, раритетные фотографии и плакаты, а также медали и значки.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки со стрелами как холодное метательное оружие.

Согласно действующему законодательству, во время охоты запрещается использовать луки со стрелами. Их можно применять только для спортивных соревнований при соблюдении требования хранения на спортивном объекте.

Приобретать охотничьи луки смогут граждане РФ, которые имеют охотничьи билеты и разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия. Законом закрепляется "безлицензионный порядок приобретения охотничьих луков с регистрацией в Росгвардии" в течение двух недель.