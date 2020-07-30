Количество пассажиров в масках в общественном транспорте выросло на 10% за неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число пассажиров в масках и перчатках в общественном транспорте Москвы за неделю увеличилось на 10%. Об этом сообщили в ГКУ "Организатор перевозок".

"За последнюю неделю мы усилили информирование о важности ношения средств индивидуальной защиты во всем общественном транспорте. В подвижном составе увеличена частота аудиосообщений, размещено более 7 тысяч плакатов и стикеров о важности ношения масок и перчаток", – заявил руководитель организации Владислав Султанов.

На данный момент соблюдение масочного режима выборочно проверяется в вестибюлях и вагонах метро, а также в наземном транспорте. Контролеры не только фиксируют нарушения, но и проводят разъяснительные беседы о важности средств индивидуальной защиты.

Всего за день организовывается до 100 профилактических рейдов. Проверки охватывают ежедневно более 100 станций метро и 3800 средств наземного транспорта.

