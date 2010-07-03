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30 июля, 20:17

Мосприрода проведет утренние зарядки в экошколе "Кусково"

город общество

30 июля, 20:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утренние зарядки в экошколе "Кусково" начнет проводить Мосприрода, сообщает портал мэра и правительства города.

Прийти на них можно будет каждую среду в августе с 10:00 до 11:15. Зарядки будут доступны для всех желающих, в том числе детей старше семи лет. Первое занятие запланировано на 7 августа.

Посетители узнают о йоге, элементах телесно-ориентированной терапии и разных дыхательных практиках. С собой нужно будет взять коврик. В случае непогоды зарядку проведут в помещении.

Этим летом в столичных парках можно также посещать занятия по иностранным языкам и научиться танцевать. Каждую среду в саду имени Баумана организуют мастер-классы по аргентинскому танго, в парке "Зарядье" по понедельникам разучивают буги-вуги. В зоне отдыха "Левобережье" по понедельникам и средам проводят фитнес для мам с колясками на свежем воздухе, а на центральной аллее Парка Горького идут тренировки по боксу.

В августе лекции, консультации и экскурсии также проведут московские больницы. Проект департамента здравоохранения "Входите, открыто!" подготовил лекции для будущих родителей и тех, кто уже воспитывает детей. Мероприятия бесплатны, на некоторые нужно зарегистрироваться.

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город общество

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