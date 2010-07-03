Больницы Москвы проведут лекции для будущих родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские больницы проведут лекции, консультации и экскурсии в августе.

Проект департамента здравоохранения "Входите, открыто!" подготовил лекции для будущих родителей и тех, кто уже воспитывает детей. Мероприятия бесплатны. На некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с 1 по 7 августа будет проходить Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, и поэтому многие родильные дома и перинатальные центры проведут лекции и тренинги на эту тему.

2 августа в городской клинической больнице № 40 расскжут о технике кормления, о профилактике мастита и правильном рационе кормящей матери.

21 августа в филиале "Женская консультация Северное Тушино" городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова состоится открытая лекция о послеродовом периоде. Она будет посвящена правилам гигиены, уходу за ребенком и наблюдению в женской консультации.

21 августа в городской клинической больнице № 15 имени Филатова обсудят вопросы подготовки к родам, их течения, обезболивания, присутствия супруга на родах.

Городская клиническая больница имени Виноградова подготовила занятия для будущих пап. Мужчины смогут узнать о течении беременности, ходе родового процесса и о том, как ухаживать за новорожденным. Занятия пройдут 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 и 26 августа (нужна предварительная запись).

2 августа Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой проведет лекцию "Ребенок кричит. Что делать?" 13 августа там же проведут лекцию в рамках "Родительского клуба" на тему "Кто в доме хозяин или почему хвост не должен вертеть собакой. Семья – границы, правила, авторитеты". Ведущий – медицинский психолог Анастасия Ильина.

16 августа в парке "Печатники" состоится лекция на тему: "Родительское выгорание. Что делать?" Специалисты поговорят о причинах и признаках эмоционального выгорания и научат справляться с ним.

11 августа лекция на тему "У меня депрессия? Как отличить заболевание от плохого настроения" пройдет в сквере "Надежда". Участники обсудят, как распознать депрессию и как помочь себе и близким. Лекцию проведет медицинский психолог Дарья Довбыш.

28 августа в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой поговорят о нейролептиках в дошкольном возрасте и обсудят целесообразность их употребления в детской психиатрической практике. Занятие проведут медицинские психологи Мария Ермакова и Елизавета Шишкина, психиатры Татьяна Языкова и Михаил Лапшин.

31 августа в парке "Садовники" пройдет лекция "Я – окей, ты – не окей. Буллинг в нашей жизни и способы сохранить психическое здоровье". Здесь специалисты расскажут о деструктивном взаимодействии между детьми и о причинах его возникновения, а также объяснят суть буллинга глазами агрессора.

6,13, 20 и 27 августа в перинатальном центре Городской клинической больницы имени Кончаловского подготовили занятия для женщин старше 45 лет и здоровье в зрелом возрасте. Лекции проведет кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением перинатального центра Михаил Цурцумия.

3 августа в городской клинической больнице № 13 ждут пациентов с болями в суставах на бесплатную консультацию ортопеда.

20 августа в городской клинической больнице № 4 пройдет прием эндокринолог.

30 августа в Городской клинической больнице № 51 принимает врач-гинеколог.

