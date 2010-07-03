Больницы Москвы проведут лекции для будущих родителей

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские больницы проведут лекции, консультации и экскурсии в августе.
Проект департамента здравоохранения "Входите, открыто!" подготовил лекции для будущих родителей и тех, кто уже воспитывает детей. Мероприятия бесплатны. На некоторые из них необходимо предварительно зарегистрироваться, передает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что с 1 по 7 августа будет проходить Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания, и поэтому многие родильные дома и перинатальные центры проведут лекции и тренинги на эту тему.
2 августа в городской клинической больнице № 40 расскжут о технике кормления, о профилактике мастита и правильном рационе кормящей матери.
21 августа в филиале "Женская консультация Северное Тушино" городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова состоится открытая лекция о послеродовом периоде. Она будет посвящена правилам гигиены, уходу за ребенком и наблюдению в женской консультации.
21 августа в городской клинической больнице № 15 имени Филатова обсудят вопросы подготовки к родам, их течения, обезболивания, присутствия супруга на родах.
Городская клиническая больница имени Виноградова подготовила занятия для будущих пап. Мужчины смогут узнать о течении беременности, ходе родового процесса и о том, как ухаживать за новорожденным. Занятия пройдут 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 и 26 августа (нужна предварительная запись).
2 августа Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой проведет лекцию "Ребенок кричит. Что делать?" 13 августа там же проведут лекцию в рамках "Родительского клуба" на тему "Кто в доме хозяин или почему хвост не должен вертеть собакой. Семья – границы, правила, авторитеты". Ведущий – медицинский психолог Анастасия Ильина.
16 августа в парке "Печатники" состоится лекция на тему: "Родительское выгорание. Что делать?" Специалисты поговорят о причинах и признаках эмоционального выгорания и научат справляться с ним.
11 августа лекция на тему "У меня депрессия? Как отличить заболевание от плохого настроения" пройдет в сквере "Надежда". Участники обсудят, как распознать депрессию и как помочь себе и близким. Лекцию проведет медицинский психолог Дарья Довбыш.
28 августа в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой поговорят о нейролептиках в дошкольном возрасте и обсудят целесообразность их употребления в детской психиатрической практике. Занятие проведут медицинские психологи Мария Ермакова и Елизавета Шишкина, психиатры Татьяна Языкова и Михаил Лапшин.
31 августа в парке "Садовники" пройдет лекция "Я – окей, ты – не окей. Буллинг в нашей жизни и способы сохранить психическое здоровье". Здесь специалисты расскажут о деструктивном взаимодействии между детьми и о причинах его возникновения, а также объяснят суть буллинга глазами агрессора.
6,13, 20 и 27 августа в перинатальном центре Городской клинической больницы имени Кончаловского подготовили занятия для женщин старше 45 лет и здоровье в зрелом возрасте. Лекции проведет кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением перинатального центра Михаил Цурцумия.
3 августа в городской клинической больнице № 13 ждут пациентов с болями в суставах на бесплатную консультацию ортопеда.
20 августа в городской клинической больнице № 4 пройдет прием эндокринолог.
30 августа в Городской клинической больнице № 51 принимает врач-гинеколог.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: