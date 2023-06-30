Собянин рассказал о ресурсах, которые позволяют Москве противостоять санкционному давлению

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин встретился с москвичами и ответил на вопросы о развитии города в последние годы в условиях санкционного давления. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

"На днях встречался с жителями юго-востока Москвы. Подводили итоги прошедших пяти лет работы. Говорили о перспективах развития города. Отвечал на волнующие людей вопросы. Наверное, главный из них – что происходит с экономикой", – написал Собянин.

Во время встречи с горожанами градоначальник заметил, что с 2020 года Москва переживает череду испытаний: пандемию коронавируса, а также боевые действия на Украине, инициатором которых, как заметил Собянин, была не Россия. По его словам, то, как быстро РФ пройдет через трудности, зависит от того, насколько страна будет сильной.

"У каждого своя задача. У военных своя задача, а у нас – своя. Мы должны обеспечить <...> тыл. Это не только изготовление снарядов, это еще экономика, жизнь. Если страна будет жить, развиваться, у нее будет мощь, будут финансы, <...> то, естественным образом и на войне будут дела лучше. <...> Если мы будем слюни распускать, то, конечно, ситуация предрешена", – подчеркнул он.

Он напомнил, что с февраля прошлого года Запад сделал все возможное, чтобы Россия не просто прекратила развиваться, но перестала существовать вовсе. Однако "потуги задушить" страну кончились ничем, страна уже экономически победила, заметил Собянин.

Отдельно он коснулся развития Москвы. По словам Собянина, в последние годы она развивалась вдвое быстрее страны в целом. От того, как работает столица, зависит развитие всей страны, уверен он.

"Огромный объем инвестиций вкладывается в наш город. <...> В Москве инвестиции окупаются кратно быстрее, и их делать гораздо комфортнее, чем в любом другом городе или в другом регионе. Во многом благодаря тому, что это все-таки крупнейший мегаполис, одна из крупнейших агломераций мира. Это, конечно, задает другие темпы и другие возможности", – подытожил Собянин



Видео: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

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