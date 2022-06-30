В "Дом.РФ" прокомментировали продажу дворца Екатерины II в Лефортове

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Дворец Екатерины II в Лефортове после продажи может стать туристическим объектом, заявил заместитель генерального директора "Дом.РФ" Денис Филиппов.
"В таких случаях мы ведем работу с потенциальными инвесторами, чтобы объекты с уникальными архитектурными характеристиками получали новые, востребованные функции и возвращались в городскую жизнь как часть туристической инфраструктуры", – передает РИА Недвижимость его слова.
Ранее стало известно о намерении российских властей продать частным лицам Екатерининский дворец в Лефортове.
Как следует из решения комиссии кабмина по развитию жилищного строительства, участок, на котором расположен дворцовый ансамбль, и непосредственно сами здания перейдут "Дом.РФ". Госкомпания займется их продажей, а 80% от сделки получит Минобороны РФ, у которого сейчас объект находится в бессрочном пользовании.
Отмечается, что дворец признан объектом культурного наследия федерального значения. Эксперты считают, что из-за плохого состояния и необходимости масштабной реставрации покупку едва ли можно оценивать как бизнес-проект.
Между тем строительство новых объектов на территории осложняется ее компактностью: сам дворец и парк "Лефортово" будут расположены слишком близко.
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