Экономика Москвы практически вышла на 100% работоспособность – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Экономика Москвы практически вышла на 100% работоспособность после пандемии коронавируса, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире радиостанции "Бизнес ФМ".
По его словам, если говорить про промышленные предприятия, то практически все они восстановили свою загрузку. Он отметил, что снижение объемов производства связано с тем, что сокращается объем спроса на внешних рынках.
В то же время Ефимов выразил надежду, что до конца года предприятия выйдут на прежние объемы экспорта, выручки и производства. Он обратил внимание на то, что около 200 тысяч из 7 млн 300 тысяч работающих в городе Москве на сегодняшний момент не могут полноценно выполнять свои обязанности, выходить на работу из-за действующих пока ограничений.
Ранее Ефимов заявил, что деловая активность в столице превысила докризисные показатели. На первом этапе снятия коронавирусных ограничений оборот столичных предприятий вырос на 17%, на второй этапе – на 22% дополнительно.
По словам представителя мэрии, в целом экономика Москвы продемонстрировала особую гибкость и устойчивость. В дальнейшем тенденция на ее восстановление сохранится.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что прежние позиции возвращают и те отрасли, которые больше всего пострадали от коронавируса – оборот в них превысил докризисный уровень на 22,2%.
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