Московская экономика показала гибкость и устойчивость – Ефимов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что деловая активность в столице превысила докризисные показатели.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, на первом этапе снятия коронавирусных ограничений оборот столичных предприятий вырос на 17 процентов, на второй этапе – на 22 процента дополнительно.
"Среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 миллиарда рублей, что на 13 процентов выше показателя предыдущей недели, на 11 процентов выше недели с 23 по 29 марта, а уровень за аналогичный период прошлого года он превышает на 35 процентов", – заявил Ефимов.
По словам представителя мэрии, в целом экономика Москвы продемонстрировала особую гибкость и устойчивость. В дальнейшем тенденция на ее восстановление сохранится.
Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов отметил, что прежние позиции возвращают и те отрасли, которые больше всего пострадали от коронавируса – оборот в них превысил докризисный уровень на 22,2 процента.
На данный момент отставание сохраняется в работе предприятий малого бизнеса и розничной торговле. В первом случае аналитики пока говорят о 95 процентах докризисных показателей, во втором – указывают на то, что не все торговые центры до сих пор открылись.
На этом фоне выгодно отличается сектор онлайн-продаж. Здесь оборот сохраняется на высоком уровне и растет – по отношению к докризисному показателю он увеличился на 43 процента.
Восстанавливается также банковская отрасль. Столичные банки выдали 5,6 тысячи льготных ипотечных кредитов на общую сумму 26,2 миллиарда рублей. В этом сегменте экономики не только сохраняется, но и повышается спрос. Кроме того, стабильным остается объем просроченной задолженности в банках.
Также Владимир Ефимов отметил, что после снятия ограничений 16 июня среднесуточный оборот московских ресторанов и кафе значительно вырос. Речь идет о 58,9 процентах.
После 23 июня, когда дополнительно была разрешена работа кафе, ресторанов, библиотек и спортивных учреждений, к трудовой деятельности вернулись порядка 150 тысяч человек.
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