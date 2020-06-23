Около 150 тыс человек вернулось на работу в столице после снятия ограничений 23 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 150 тысяч человек вернулись на работу в столице после снятия ограничений 23 июня, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Практически все без исключения сферы Москвы полноценно заработали и имеют возможность работать без каких-либо ограничений с точки зрения формата работы, понимая, что есть требования Роспотребнадзора, которые необходимы нам для поддержания эпидемиологической ситуации", – цитирует Ефимова Агентство "Москва".

С 23 июня в Москве возобновили работу рестораны, кафе и фитнес-клубы. Сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.

Горожанам также разрешается проводить торжественные бракосочетания, в обычный режим возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты.