Какие правила придется соблюдать москвичам в саунах и бассейнах

В столице открывают бани и сауны
В столице с 23 июня открывают парилки, сауны и бассейны после трехмесячного перерыва, передает телеканал Москва 24.
Работать такие места пока будут с ограничениями. К примеру, банный комплекс "Сандуновские бани" на Неглинной улице готов принимать по 500 человек в день, как и до пандемии, но посетители должны помнить про эпидемиологические ограничения.
В частности, в залах нужно использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, в ресторанах использовать одноразовую посуду. Также запрещено плавать в бассейнах и купелях. В парилках же все все по-старому – никаких масок и перчаток не нужно.
"Парильщик оказывает услугу по парению 15 минут, и вот представьте – при 80 градусах в парной в масках и перчатках… Невозможно оказывать услугу 15 минут в маске", – подчеркнул генеральный директор "Сандуновских бань" Максим Пашков.
Владелец компании по продаже товаров для бани Сергей Калугин рассказал, что на самоизоляции спрос на них не упал – люди переместились в частные бани. По его словам, в лидерах продаж – сборы трав с лекарственным эффектом.
"Я советую антипаразитарный такой сбор: полынь горькая, можно добавить пижмы, тысячелистника. Эти антипаразитарные травы – как профилактика против вирусов и бактерий", – отметил он.
В столице с 23 июня наступает очередной этап отмены ограничений, введеных из-за коронавирусной инфекции.
Свою работу возобновляет спортивная индустрия – открываются фитнес-клубы и бассейны, москвичам теперь разрешается заниматься спортом на уличных тренажерах, сидеть в беседках и на скамейках в парках.
Горожанам также разрешается проводить торжественные бракосочетания, в обычный режим возвращаются детские сады и учреждения соцзащиты, а рестораны и кафе открывают для гостей свои стационарные помещения.
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