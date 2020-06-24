Оборот ресторанов и кафе Москвы вырос на 59% после 16 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Среднесуточный оборот московских ресторанов и кафе значительно вырос после того, как возобновилась работа кафе и ресторанов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, положительная динамика была зафиксирована уже после 16 июня.
"После открытия в Москве летних веранд, 16 июня, среднесуточный оборот предприятий общественного питания Москвы по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 58,9 процента", – заявил представитель мэрии.
Ефимов отметил, что снятие ограничений положительно отразилось на активности малого и среднего бизнеса. Среднесуточный оборот подобных предприятий увеличился на 19,1 процент, увеличилась и доля в городском товарообороте – сейчас она составляет 20,3 процента.
Согласно информации комплекса экономической политики и имущественно земельных отношений, восстанавливаются и наиболее пострадавшие из-за коронавируса отрасли. Лидируют предприятия культуры, досуга и спорта – здесь обороты выросли на 47,6 процента.
Ранее Владимир Ефимов рассказал, что деловая активность в городе вернулась практически к докризисным показателям. Тогда он отметил, что во вторую неделю июня оборот бизнеса увеличился на 4,2 процента.
Мэр Москвы Сергей Собянин с 16 июня одобрил открытие летних веранд кафе и ресторанов. Позже, с 23 июня, стало возможно полноценное посещение точек общепита в рамках нового этапа отмены коронавирусных ограничений.
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