В МГИК заявили об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке №1403 в районе Лефортово.
"Мы в курсе этой неприятной ситуации и уже разобрались, что там произошло. Не вижу никакого злого умысла в этом", – сказал Реут Агентству "Москва".
29 июня на данном участке не смог проголосовать мужчина, напротив имени которого в книге избирателей значилась отметка, что он уже проголосовал вне помещения.
Позже выяснилось, что подпись была поставлена ошибочно. По рекомендации членов комиссии данные были внесены в дополнительный список, после чего мужчина проголосовал.
В МГИК добавили, что не могут исключать человеческий фактор, так как сотрудники работают на участках уже пятый день – "естественно, все уставшие, на нервах".
"Мы понимаем и, безусловно, разделяем возмущение участников голосования, которые пришли на участок и это увидели", – заключил Реут.
Кроме того, он подчеркнул, что председатель участковой комиссии сама обратилась в правоохранительные органы, а также выразил сожаление о случившимся.
В Оперативном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве ранее сообщили, что данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию проходят масштабную проверку.
Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.
Около 1 млн человек приняло участие в электронном голосовании по поправкам в Конституцию
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