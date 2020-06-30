В МГИК заявили об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке №1403 в районе Лефортово.

"Мы в курсе этой неприятной ситуации и уже разобрались, что там произошло. Не вижу никакого злого умысла в этом", – сказал Реут Агентству "Москва".

29 июня на данном участке не смог проголосовать мужчина, напротив имени которого в книге избирателей значилась отметка, что он уже проголосовал вне помещения.

Позже выяснилось, что подпись была поставлена ошибочно. По рекомендации членов комиссии данные были внесены в дополнительный список, после чего мужчина проголосовал.

В МГИК добавили, что не могут исключать человеческий фактор, так как сотрудники работают на участках уже пятый день – "естественно, все уставшие, на нервах".

"Мы понимаем и, безусловно, разделяем возмущение участников голосования, которые пришли на участок и это увидели", – заключил Реут.

Кроме того, он подчеркнул, что председатель участковой комиссии сама обратилась в правоохранительные органы, а также выразил сожаление о случившимся.

В Оперативном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве ранее сообщили, что данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию проходят масштабную проверку.

Голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предлагается совершить волеизъявление как при личном посещении участка, так и дистанционно.