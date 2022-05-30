Росреестр зарегистрировал 455 коммунальных сооружений в Москве с ноября 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Росреестр зарегистрировал 455 коммунальных сооружений общей протяженностью около 85 тысяч метров с ноября 2021 года, сообщил руководитель ведомства Игорь Майданов.
"По ранее согласованной "дорожной карте" управлением рассмотрено несколько сотен объектов, связанных с обеспечением водоснабжения и водоотведения, дорожно-мостового хозяйства и инженерных сетей. За первые два месяца работы штаба права собственности различных служб города были оформлены в отношении 227 коммунальных сооружений", – рассказал Майданов.
Всего за пять месяцев работы на кадастровый учет поставили 33 земельных участка общей площадью почти 204 тысячи квадратных метров, 12 зданий площадью 18,5 тысячи квадратных метров и 127 коммунальных объектов протяженностью 156 тысяч метров.
"Работа штаба способствует ускорению темпов введения в эксплуатацию важнейших объектов коммунального хозяйства, что позволяет нам поддерживать бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения столицы и эффективно продолжать реализацию проектов по развитию комфортной городской среды", – отметил заммэра Петр Бирюков.
Ранее сообщалось, что в Москве завершили реконструкцию очистного сооружения в поселении Кленовском. Законченный проект стал 10-м в ТиНАО. На очистном сооружении построили три аэротенка, три вторичных отстойника и здание механической очистки.
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