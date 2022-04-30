Весенний мотопарад в честь открытия сезона. Прямой эфир

В столице проходит весенний мотопарад в честь открытия сезона.

Колонна следует от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и Ленинградскому проспекту до парка "Ходынское поле", где запланирована праздничная программа с выступлениями популярных артистов.

Участие в торжестве принимают любители мотоспорта и организованные мотоклубы.

Ранее заммэра Максим Ликсутов в беседе с журналистами сказал, что за минувший год число мотоциклистов в Москве увеличилось на 10 тысяч, около 100 тысяч человек предпочитают передвигаться на мотоциклах. С 2018 года на 25% увеличилось число москвичей, которые сдали экзамен и получили право управления этим видом транспорта.