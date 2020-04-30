Московский зоопарк перенес дату открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Время закрытия Московского зоопарка продлили до 11 мая. На весь этот период распространяется акция по продаже льготных билетов, сообщили в пресс-службе зоосада.
"Зоопарк продлевает время закрытия для посетителей до 11 мая включительно. Сейчас крайне важно не поддаться искушению нарушить режим самоизоляции", – говорится в сообщении.
Известно, что Московский зоопарк временно не принимает посетителей в связи с угрозой распространения коронавируса.
Несмотря на это, на сайте зоосада продолжают публиковать съемки кормлений животных и лекции о жизни питомцев. Помимо этого, все желающие могут подключиться к круглосуточным онлайн-трансляциям. Их проводят из вольеров панд, орангутанов, саймири и других животных.
Также отмечается, что в период с 26 марта по 11 мая на официальном сайте Московского зоопарка можно приобрести билеты по льготной цене. Уточняется, что действовать они начнут с момента окончания режима самоизоляции.
Ранее сообщалось о том, что в столичный зоосад привезли африканских земляных белок. Их доставили из Магдебургского зоопарка. В экспозиции они появились месяц назад, а до этого изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам.
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