Москвичи смогут подать показания не прошедших поверку счетчиков

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации обяжут принимать показания счетчиков с истекшей поверкой. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В соответствии с постановлением правительства РФ жители могут не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года, если срок действия предыдущей истек после 6 апреля 2020 года. Все управляющие и ресурсоснабжающие организации обязаны принимать показания таких счетчиков", – заявил представитель мэрии.
По словам Бирюкова, штрафы и пени с потребителей взыскивать не будут. Кроме того, расчет платежей будет производится по действующим тарифам. Он подчеркнул, что принимаемых мера способствует профилактике распространения коронавируса.
Подать показания счетчиков можно через портал mos.ru, мобильное приложение "Госуслуги Москвы", по телефону единой сервисной службы +7 (495) 539-25-25 или с помощью СМС-сервиса.
Накануне стало известно, что до конца года в Москве введен запрет на отключение коммунальных услуг за долги. В их число включены газо-, электро-, водо-, теплоснабжение, а также плата за капитальный ремонт.
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