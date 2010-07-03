Росреестр и "Мои документы" проведут совместную акцию ко Дню Победы

Управление Росреестра по столице и центры госуслуг "Мои документы" проведут совместную акцию по случаю 74-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войне, сообщает пресс-служба департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.
Для инвалидов, участников ВОВ, блокадников и их представителей (при наличии доверенности) в центрах "Мои документы" сроки предоставления услуг Росреестра сократят на два дня.
В рамках акции государственная регистрация прав займет семь рабочих дней, кадастровый учет – пять, а государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав одновременно – 10.
Тем, кто заинтересован в любой из перечисленных услуг Росреестра, стоит обратиться в центры госуслуг с 6 по 15 мая.
Ранее сообщалось, что в столице стартовала новая акция "Москва – с заботой об истории" в рамках проекта "Бессмертный полк". Организаторы – Московский городской совет ветеранов, центры "Мои документы" и Главархив. Эта акция – еще одна возможность для горожан внести значимый вклад в сохранение истории Великой Отечественной войны.
Интерес также представляют удостоверения, почетные грамоты, характеристики, заявление об отправке на фронт добровольцем, извещение о гибели или пропаже без вести. Архивные документы при необходимости отреставрируют, после чего будут использовать в издательских и выставочных проектах.
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