Автобусы №229 и 829 могут следовать с увеличенными интервалами 3 и 5 мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Автобусы маршрутов № 229 и 829 могут следовать с увеличенными интервалами 3 и 5 мая из-за велогонки "Крылатское кольцо", передает Агентство "Москва".

Возможные изменения в режиме следования актуальны 3 мая с 12:00 и 5 мая с 10:00 и до окончания мероприятия.

Отмечается, что остановка "Велотрек" для автобуса №829 во время проведения соревнований обслуживаться не будет.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Москвы перекроют движение в связи с проведением международных соревнований по велоспорту "Пять колец". В частности, 2 мая с 12:00 по 16:30 будет ограничено движение на улице Косыгина и Университетском проспекте.