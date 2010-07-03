Движение в столице ограничат из-за соревнований по велоспорту

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В нескольких районах Москвы перекроют движение в связи с проведением Международных соревнований по велоспорту "Пять колец".

Так, 2 мая с 12:00 по 16:30 будет ограничено движение на улице Косыгина и Университетском проспекте, сообщает "Московский транспорт" в Twitter.

Обратите внимание на перекрытия в связи с проведением Международных соревнований по велоспорту «Пять колец Москвы»! Они будут действовать в период со 2 по 5 мая.#транспорт #Москва pic.twitter.com/cUyEDuSsu0 — Московский транспорт (@DtRoad) 24 апреля 2019 г.



По той же причине ограничат движение на Крылатской улице – 3 мая с 12:00 по 16:30 и 5 мая – с 10:00 до 14:30, а 4 мая с 12.00 по 16.30 будет перекрыт ряд улиц в ТиНАО.

Помимо прочего, с 29 апреля по 19 июля в связи с реконструкцией газопровода ограничение движения будет введено на участке улицы Шоссейная.

Кроме того, 29 апреля с 01:00 до 05:00 и 4 мая с 01:00 до 05:00 в связи с разгрузочными работами у Театра имени А.С. Пушкина перекроют участок Большой Бронной улицы.

Ранее сообщалось, что ограничат движение в центре столицы на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой из-за проведения мотофестиваля.