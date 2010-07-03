Велосипеды можно будет бесплатно провозить в электричках с 13 по 25 мая

Пассажиры электричек ЦППК смогут бесплатно провозить велосипеды с 13 по 25 мая. Это связано с проведением московского велофестиваля и акции "На работу на велосипеде", сообщает Агентство "Москва".
Отмечается, что ЦППК ежегодно поддерживает городские акции, направленные на популяризацию велодвижения. Оформить безденежные билеты для провоза велосипедов в Москве и области можно в любое время.
В другие дни бесплатно провозить велосипед можно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 6:00. В остальные часы стоимость билета составляет 60 или 120 рублей в зависимости от расстояния.
Билеты на провоз велосипедов можно оформить в кассах и билетопечатающих автоматах компании. Проездной документ необходимо сохранять на протяжении всей поездки. При этом оформлять билет на велосипед необходимо даже в часы бесплатного провоза.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Москвы перекроют движение в связи с проведением международных соревнований по велоспорту "Пять колец". В частности, 2 мая с 12:00 по 16:30 будет ограничено движение на улице Косыгина и Университетском проспекте.
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