Нацпроект "Производительность труда" стартовал на производстве санитайзеров в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На крупнейшем российском предприятии по производству бесконтактных санитайзеров в Москве стартовал национальный проект "Производительность труда".

Руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов заявил, что внедрение нацпроекта позволит увеличить выработку предприятия на более чем 30% при прежнем количестве работников и рабочих часов.

"В текущих реалиях внедрение принципов бережливого производства является очень важным процессом для любого предприятия, потому что позволяет сохранить рабочие места, сократить складские запасы, увеличить выработку без дополнительных издержек на оборудование", – подчеркнул Пуртов.

Он объявил, что на производстве аппаратов для дезинфекции рук определен потенциал предприятия, сформирована рабочая группа из сотрудников, а также проведено обучение руководства на базе эталонного участника нацпроекта. За этими процессами последует углубленная диагностика всей работы производства, после чего начнется оптимизация.

Национальный проект "Производительность труда" реализуется в столице России с 2021 года. В 2022 году к нему могут присоединиться 109 компаний. Заявки на участие принимаются на сайте производительность.рф с обязательным указанием региона участия.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что в Москве утвержден план мероприятий по стабилизации экономики в условиях санкций. Он затрагивает все отрасли столичной экономики и социальной сферы.

