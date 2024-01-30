Комплекс городского хозяйства Москвы опроверг сообщения о взрыве на подстанции в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "112"

Информация о проблемах с электричеством в ТиНАО якобы после взрывов и возгорания на подстанции не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

До этого в Сети распространилась информация о взрыве на подстанции на Симферопольском шоссе в Москве. Публикации сопровождались видеороликами.

"Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что на опубликованных видео – короткое замыкание кабеля. Его оперативно устранили. Ситуация никак не повлияла на подачу электричества в жилые дома.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года в России зафиксировали рост потребления электроэнергии. Объем энергозатрат вырос на 4,9%. По версии главы "Системного оператора" Единой энергетической системы Федора Опадчего, это произошло из-за холодной погоды.

