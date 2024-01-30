30 января, 14:40Город
Комплекс городского хозяйства Москвы опроверг сообщения о взрыве на подстанции в ТиНАО
Фото: телеграм-канал "112"
Информация о проблемах с электричеством в ТиНАО якобы после взрывов и возгорания на подстанции не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
До этого в Сети распространилась информация о взрыве на подстанции на Симферопольском шоссе в Москве. Публикации сопровождались видеороликами.
"Публикуемая информация о каких-либо инцидентах на подстанции в ТиНАО (взрывы, возгорания) не соответствует действительности", – говорится в сообщении ведомства.
Там подчеркнули, что на опубликованных видео – короткое замыкание кабеля. Его оперативно устранили. Ситуация никак не повлияла на подачу электричества в жилые дома.
Ранее стало известно, что с начала 2024 года в России зафиксировали рост потребления электроэнергии. Объем энергозатрат вырос на 4,9%. По версии главы "Системного оператора" Единой энергетической системы Федора Опадчего, это произошло из-за холодной погоды.
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